Москва, 29 января, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Специальная рабочая группа Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам образования планирует провести аудит нагрузки на классных руководителей и учителей-предметников в школах, а после этого выработать предложения по оптимизации их работы. Об этом Совет сообщил в Telegram-канале. Речь идёт о выявлении «излишней, необоснованной бюрократической нагрузки», подчеркивается в сообщении.

Александра Майер ИА Регнум

«По теме регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций, в частности, решено провести совместно со специалистами аудит нагрузки на классных руководителей и учителей-предметников и выработать предложения по оптимизации их работы», — говорится в сообщении.

В СПЧ добавили, что во исполнение поручений президента также прорабатывается вопрос о создании специализированных центров по изучению русского языка и предварительной подготовке к школе детей мигрантов. А по вопросу введения правовых механизмов для защиты чести, достоинства и репутации учителей с учетом распространения и публичной оценки информации о них в соцсетях совет планирует провести серию мероприятий с учителями и экспертами и подготовить соответствующие предложения.

«Не оставят без внимания и не вошедшие в перечень поручений проблемы: дифференцированную оплату труда учителей, приводящую к их трудовой миграции, кадровый дефицит и другие», — сообщил Совет.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по обеспечению защиты репутации и достоинства учителей с учётом публичных оценок о них в социальных сетях. Это один из пунктов перечня поручений главы государства по итогам заседания СПЧ.