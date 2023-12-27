Москва, 27 декабря, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал школу местом, где закладывают фундамент для побед. Об этом он заявил во время подведения итогов заседания Государственного совета 27 декабря в Кремле.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

Говоря о школе, глава государства напомнил о произведении поэта Александра Пушкина «Пиковая дама», которое учит «не отыгрываться, а выигрывать». Чтобы побеждать, подчеркнул президент, нужно ещё более внимательно относиться к школе.

«Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится всё наше общество, вся страна, всё государство», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе заседания он также рассказал, что нужно делать для привлечения мужчин к работе в школах. По словам Путина, необходимо как минимум повышать зарплаты. Глава государства подчеркнул, что наставник-мужчина в школе особенно важен, чтобы он передавал опыт на личном примере.

Президент также заявил, что помнит всех своих учителей и наставников, и даже самую первую учительницу. Путин отметил, что редко говорит о ней, но помнит хорошо, так как именно Тамара Павловна была той, кто, наряду с семьёй, формировал в будущем президенте зачатки характера. Путин подчеркнул, что хранит в сердце воспоминания об учителях и наставниках, которые у него были, и никогда их не забудет.

На заседании Госсовета Путин назвал вопрос оплаты труда учителей важнейшим и поручил разработать системный подход для решения проблемы с зарплатами педагогов.