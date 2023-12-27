Москва, 27 декабря, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал важнейшим вопрос оплаты труда педагогов. Об этом глава государства заявил 27 декабря на заседание Государственного Совета, посвященное укреплению роли педагога и наставника.

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«Нужно делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже», — заявил российский лидер.

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Президент также назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда педагогов в России. Труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам, подчеркнул Путин.

В этой связи глава государства поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября группа депутатов Государственной думы от Либерально-демократической партии внесла на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий зарплату учителям на уровне 2,5 МРОТ. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что заработная плата работников педагогических муниципальных общеобразовательных учреждений не должна быть ниже двух с половиной МРОТ. С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля.

Согласно опросу, проведённому в октябре, средняя величина зарплаты учителей, которую россияне считают достойной, составляет 95 тысяч рублей в месяц.