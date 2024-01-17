Москва, 17 января, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по обеспечению защиты репутации и достоинства учителей с учётом публичных оценок о них в социальных сетях. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), опубликованном на сайте Кремля.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Правительству РФ подготовить совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учётом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — сказано в тексте.

Ответственными указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря прошлого года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что учителей следует оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь в информационном пространстве, однако одними запретами проблему не решить.

Проблему дискредитации преподавателей в информационном пространстве подняла на встрече с главой государства уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

По словам Путина, эта тема тонкая, но очень важная, её необходимо регулировать современными способами. Только окриками и запретами ситуацию не разрешить, добавил российский лидер.

19 декабря Путин подписал закон о защите учителей от насилия и оскорблений личности. Изменения коснулись федерального закона об образовании. Они закрепили за учителями право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

В обновлённом законе указывалось, что для защиты своих прав они смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. Эти обращения должны будут подлежать к рассмотрению в обязательном порядке.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов указывал на необходимость принятия такого закона как одной из ключевых задач текущего года. Ведомство продолжит отстаивать права учителей, заверял тогда Кравцов.