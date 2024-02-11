Киев, 11 февраля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя министра обороны Александра Павлюка новым главнокомандующим Сухопутными войсками ВСУ, следует из указа.

Правительство Украины 10 февраля уволило Павлюка с должности первого замминистра обороны. Его увольнение объяснили переходом на другую работу. В СМИ экс-замглавы минобороны назвали вероятным преемником на посту командующего Сухопутными войсками вместо недавно назначенного главкомом украинской армии Александра Сырского.

Ранее, 9 февраля, украинское издание «Зеркало недели» назвало Павлюка вероятным преемником Сырского. Журналисты тогда сообщили, что указ о назначении его на пост командующего сухопутными войсками уже готовят.

Кадровые перестановки военного руководства Украины начались 8 февраля с отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского. Решение об отставке Залужного Зеленский объяснил неудачами так называемого контрнаступления ВСУ. Позднее, 9 февраля, экс-главкому ВСУ присвоили звание «Героя Украины». На новую должность Залужного не назначали.

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