Симферополь, 10 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Смена главнокомандующего украинской армии похожа на перестановку мебели и ничего не меняет со стратегической точки зрения. Такое мнение 10 февраля высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Валерий Залужный

«Со стратегической точки зрения это назначение ничего не меняет. Точнее — свидетельствует о том, что никакой новой стратегии у Украины нет. Вот они и переставляют мебель», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Константинов напомнил, что во время Второй мировой войны Гитлер также менял военачальников после неудач на фронте, и добавил, что смена руководством киевского режима Валерия Залужного на Александра Сырского означает признание провала контрнаступления ВСУ, а также стратегическое поражение Украины и поддерживающего её Запада.

Глава крымского парламента отметил, что Сырский является уроженцем России, получившим военное образование в СССР, а потому его нельзя недооценивать, так как новый главком ВСУ действительно готов воевать до последнего украинца.

«А значит — у жителей бывшей Украины есть два пути: сбросить украинский морок и реанимировать в себе русского или умереть в бесконечных мясных штурмах, которыми так славится Сырский. Так что увольнение Залужного — это ещё не конец. Но это начало конца проекта «Украина», свидетельство его неизбежного приближения», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский вечером 8 февраля заявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома украинских войск. Он также объявил, что новым главкомом станет экс-командующий украинскими Сухопутными войсками Сырский.

Лидер киевского режима объяснил решение об отставке Залужного неудачей в процессе широко анонсированного контрнаступления, несмотря на то, что поставленные перед ВСУ задачи изначально были невыполнимы.

Первый зампред председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин 10 февраля назвал популярность Залужного среди украинцев причиной его отставки с поста главкома ВСУ. Он отметил, что большая часть жителей Украины не ставила в вину Залужному неудачи летнего контрнаступления и Киев искал козла отпущения в этом вопросе.