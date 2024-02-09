Киев, 9 февраля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Новым начальником генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместо Сергея Шапталы назначен Анатолий Баргилевич. Об этом 9 февраля сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в своём Telegram-канале.

Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press Анатолий Баргилевич

Как уточнил глава Украины, по результатам совещаний он провёл замену руководителя генштаба ВСУ. Украинский глава поблагодарил за службу в течение последних двух лет генерал-лейтенанта Сергея Шапталу и назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича новым начальником генштаба.

По словам главы Украины, предложение о назначении Баргилевича поступило от главкома Александра Сырского. Глава киевского режима охарактеризовал Баргилевича как опытного человека, понимающего «задачи этой войны и цели». Соответствующие указы планируется опубликовать позднее.

Зеленский подчеркнул, что главком ВСУ совместно с министром обороны провели разговоры с партнерами из Германии, Франции и США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима 8 февраля уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Сырского, который до этого занимал пост командующего сухопутными войсками ВСУ.

Издание Politico опубликовало негативные отзывы украинских солдат о Сырском, которого не любят военнослужащие. Бойцы рассказали, что он из-за пренебрежения к жизням военных получил прозвища «мясник» и «генерал 200». Сырский командовал обороной Артёмовска, и в результате его решений ВСУ понесли очень тяжёлые потери.