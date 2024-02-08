Киев, 9 февраля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и мобилизации на Украине потребовал от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нового подхода к вопросам мобилизации и ротации личного состава, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

«Сейчас силы обороны Украины — почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта, так как на передовой воюет меньшинство. Это означает, что нужен другой подход, в частности к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу», — заявил Зеленский.

По словам главы киевского режима, в ближайшее время главнокомандующий Вооружёнными силами Украины представит подробный и реалистичный план боевых действий на 2024 год. Зеленский также подчеркнул, что решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно «о менеджменте армии».

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Зеленский в ходе обращения к нации заявил, что принял решение отправить в отставку бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского. По словам Зеленского, причина увольнения Залужного заключается в неудачах ВСУ в ходе провального летнего контрнаступления и в возникшем в результате этого чувства стагнации.