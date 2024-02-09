Киев, 9 февраля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил экс-главнокомандующему Вооружённых сил Валерию Залужному звание «Героя Украины». Об этом стало известно вскоре после его отставки с руководящего поста.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Присвоить звание герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» генералу Залужному Валерию Фёдоровичу», — говорится в опубликованном на сайте Зеленского указе.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее украинский лидер снял главкома с должности. Информация о возможной отставке впервые появилась ещё в конце января, Зеленский заявлял, что необходимо провести кадровое обновление украинского руководства, включая военное, чтобы «двигаться в едином направлении» и не допускать преобладания упаднических настроений. Но, как отмечали эксперты, он хотел уволить Залужного, чтобы «повесить» на него провал летнего контрнаступления ВСУ.

В то же время бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал не отправлять Залужного в отставку, а начать чистку во власти непосредственно с Офиса Зеленского.

В конечном итоге вместо Залужного глава киевского режима назначил командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского.

Немецкий военный эксперт Вольфганг Рихтер 5 февраля заявил, что Зеленский пытался избавиться от Залужного из-за расхождения позиций по территориальному вопросу: глава киевского режима требовал от ВСУ вернуть утраченные территории, а экс-главком считал это невозможным, а конфликт «тупиковым».

По данным газеты «Украинская правда», отставка Залужного должна была состояться несколько дней назад, но Зеленский не рисковал, опасаясь бунта в армии. Согласно украинским соцопросам, рейтинг доверия Залужному у украинцев высок, а к Зеленскому падает.

Однако всё это не отменяет того, что при Залужном ВСУ терпели неудачу за неудачей и человеческий ресурс за время конфликта значительно понизился. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе неудавшегося контрнаступления ВСУ потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard. По даннымглавы Минобороны, всего с начала СВО потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тыс. В конце декабря 2023 года Шойгу объявил о полном успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ. Неудачный контрнаступ стал той причиной отставки, которую Зеленский обозначил, но не назвал напрямую.

Госдеп США назвал отставку Залужного суверенным решением киевских властей. В Белом доме, в свою очередь, отметили, что власти США готовы работать с любым главкомом ВСУ. Первой задачей, поставленной Зеленским Сырскому, стала выработка нового подхода к вопросам мобилизации и ротации личного состава из-за его нехватки на фронте. По словам главы киевского режима, новый командующий армией вскоре представит реалистичный новый план боевых действий, а решение о смене руководства ВСУ не политическое, а «о менеджменте армии».