Москва, 9 февраля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 9 февраля заявил, что отставка Валерия Залужного с поста главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) не повлияет на ход спецоперации.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

«Мы не думаем что это фактор который может изменить ход СВО», — заявил представитель Кремля.

Песков в этой связи добавил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения поставленных целей.

В вечернем обращении к украинским гражданам 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уволил Залужного с поста главкома ВСУ. На эту должность он назначил Александра Сырского, который до этого занимал пост командующего Сухопутными войсками. По словам главы киевского режима, причина увольнения кроется в неудачах широко анонсируемого, но неудавшегося контрнаступления ВСУ.

В начале февраля, в интервью итальянскому телеканалу Зеленский не стал опровергать слухи о возможной отправки в отставку главкома ВСУ. Глава киевского режима тогда ушёл от прямого ответа, заявив только, что считает необходимым провести смену командования ВСУ. О возможной отставки главкома украинские СМИ писали ещё в январе.

При этом Песков на брифинге 31 января заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг отставки Залужного. В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность, что отставка главкома ВСУ отразится на фронте, но не существенно.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко 7 февраля заявил, что чистку украинского руководства следует начать с офиса Зеленского.