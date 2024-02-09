Киев, 9 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ может стать первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщило 9 февраля украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Киевская областная государственная администрация Александр Павлюк

«Новым командующим Сухопутными войсками вместо Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, соответствующий указ уже готовят.

Кроме того, украинские СМИ пишут о возможной смене главы Генштаба ВСУ. Так, ожидается, что вместо Сергея Шапталы начальником ведомства может стать командующий силами территориальной обороны Анатолий Баргилевич.

Известно, что с 2020 по 2021 год Павлюк был начальником подготовки командования Сухопутных войск ВСУ. До 2017 года был командиром 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля стало известно об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил на эту должность бывшего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. От главнокомандующего потребовали нового подхода к вопросам мобилизации и ротации личного состава.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает к Сырскому презрение как к предателю-бандеровцу, который перешёл на службу нацистам. Известно, что украинские военные окрестили его «мясником». При этом Сырский родился во Владимирской области. Его брат проживает во Владимире и уже много лет не общается с ним. Соседка родителей Сырского рассказала о ненависти нового главкома ВСУ к украинцам.

Комментируя отставку Залужного, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что этот фактор не повлияет на ход СВО.