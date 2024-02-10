Киев, 10 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Правительство Украины 10 февраля уволило с должности первого замминистра обороны Александра Павлюка, которого ранее в СМИ назвали вероятным преемником на посту командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил вместо назначенного главкомом украинской армии Александра Сырского, сообщило украинское издание «Страна. ua».

(сс) Администрация президента Украины Александр Павлюк

По информации издания, увольнение Павлюка объяснили переходом на другую работу.

Накануне украинское издание «Зеркало недели» назвало Павлюка вероятным преемником Сырского. Журналисты сообщили, что указ о назначении его на пост командующего Сухопутными войсками уже готовят.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на эту должность Сырского. Украинский лидер потребовал от нового главкома найти новый подход к мобилизации людей в армию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля, комментируя увольнение Залужного, заявил, что это не повлияет на ход спецоперации. Представитель Кремля добавил, что СВО будет продолжаться, пока не достигнут все её цели.

Как стало известно, Сырский прибрёл дурную популярность среди военнослужащих ВСУ. Украинские военные дали ему прозвища «мясник» и генерал 200» из-за того, что тот не считается потерями ради небольших тактических успехов.