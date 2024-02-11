Москва, 11 февраля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Тот факт, что генсек ООН Антониу Гутерриш не видел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, говорит о происходящем в международной организации глубочайшем кризисе. Об этом 11 февраля написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон

Как напомнила дипломат, 9 февраля на брифинге в ответ на вопрос о том, смотрел ли он 9 февраля интервью Путина Карлсону, представитель организации заявил, что в свободное время генсек, как правило, читает книги по средневековой истории, а не смотрит телевизор.

«Теперь понятно, почему многие полагают, что ООН в глубочайшем кризисе. Неудивительно и то, что мы уже полтора года не можем получить от Антониу Гутерриша список «жертв» инсценировки в Буче», — написала она.

Захарова также задалась вопросом о том, остаются ли остальные острые международные события без глубокого погружения в них руководителей секретариата ООН по этой же причине.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля официальный представитель МИД назвала истерикой реакцию Белого дома и Госдепа США на интервью Путина Карлсону. По её словам, это настолько изобличает лживость подходов американской стороны, что в это даже сложно поверить.

Карлсон опубликовал интервью с президентом России на своём сайте в 18:00 8 февраля (9 февраля 02:00 мск). Он также разместил эту запись на YouTube-канале и в социальной сети Х. Во время разговора Путин ответил почти на 60 вопросов, в том числе уточняющие.

Во всём мире проявили активное внимание к беседе Путина с Карлсоном. Так, по состоянию на утро 10 февраля видеозапись интервью набрала свыше 150 млн просмотров в соцсети Х. На тот момент количество его просмотров на YouTube-канале Карлсона превысило 8,3 млн.