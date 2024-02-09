Вашингтон, 10 февраля, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Видеозапись интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter) набрала больше 150 млн просмотров.

Кадр из интервью

Телеведущий опубликовал ролик на своей странице. При этом пользователи ресурса сделали более 269 тысяч репостов этой публикации.

Кроме того, свыше 860 тысяч зрителей поставили отметку «нравится». Число просмотров видеозаписи на YouTube-канале Такера Карлсона превысило 8,3 млн. Журналист опубликовал запись в Сети, когда в Москве было два часа ночи (9 февраля).

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Владимир Путин и Такер Карлсон после выхода интервью вошли в актуальные тренды в американском сегменте соцсети Х.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал население США посмотреть интервью Путина. Дипломат отметил, что после этого многие американцы узнают истинное положение дел.

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс (штат Огайо), ознакомившись с интервью, назвал его потрясающим. Политик сделал репост публикации на своей странице.