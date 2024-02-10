Москва, 10 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» 10 февраля в профильный день «Молодёжная Россия» представили круглогодичные образовательные центры «Сенеж», «Машук» и «Меганом».

Алексей Майшев /Фотохост-агентство РИА Новости

На мероприятии присутствовал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, от того, как сегодня мечтает российская молодёжь, зависит, чем страна будет гордиться через 20, 30 или 50 лет.

«Сегодня в России действуют уже четыре круглогодичных образовательных центра, 27 форумов, на каждый из которых конкуренция 10–15 человек на место — это и так уже лучшие из лучших. Но для тех, кто хочет двигаться вперёд и развиваться, по решению президента создана целая система круглогодичных образовательных центров, и совсем скоро стартуют 12 круглогодичных центров компетенций, посвящённых и предпринимательству, и спорту, и журналистике, и экологии — без ограничений», — подчеркнул Кириенко.

Он напомнил, что, по недавним данным ВЦИОМ, за шесть лет доля считающих, что у молодёжи в России есть возможность самореализоваться, выросла с 34% до 81%.

Во время профильного дня также состоялось шоу «Только в России», зрители которого познакомились с деятельностью центров. Руководитель «Меганома» Сергей Першин, гендиректор Центра знаний «Машук» Антон Сериков и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказали о программах, достижениях и целях, которые ставят перед собой их команды. Презентация образовательных центров стала превью большого шоу «Только в России», премьера которого состоится на Всемирном фестивале молодёжи в марте 2024 года.

Организаторами профильного дня «Молодёжная Россия» выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и региональные органы власти, курирующие молодёжную политику в субъектах страны.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев открыл профильный День сельского хозяйства. По его словам, с 2000 года объём производства сельхозпродукции вырос на 87%, объёмы зерна и мяса удвоились, увеличился выпуск пищевой продукции. Идёт работа по улучшению качества сельской жизни, обновляется инфраструктура и появляется современное жильё, отметил он. Патрушев заявил, что существует ещё много задач, а время диктует новые вызовы, но понимание общего дела позволит всего достичь.

Перед этим, 6 и 7 февраля, на выставке прошли День цифровой экономики, главным мероприятием деловой программы которого также стала пленарная сессия, и День российской науки, на котором главные достижения представил крупнейший в Европе научно-проектный комплекс «Роснефти».

Международная выставка «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.

Согласно опросу, мероприятие вызвало гордость за свою страну у 97% посетителей. Девять из десяти респондентов заявили, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.

Глава государства сам неоднократно посещал выставку и 16 января предложил продлить её работу до конца лета. Впервые президент побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря и принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года». Во второй раз Путин посетил выставку 17 декабря, когда лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума.

В третий раз лидер страны побывал на ВДНХ 23 января 2024 года. Он встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов и поучаствовал в церемонии открытия Года семьи в России.

Четвёртый визит Владимира Путина на выставку «Россия» состоялся 1 февраля. В это время там проходил съезд «Движения первых», которое посетил президент.