Москва, 23 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин снова приехал на выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, для участия во встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов и торжественной церемонии открытия Года семьи в России.

Сергей Фадеичев/ТАСС

До этого глава государства уже дважды посещал выставку «Россия» — 4 и 17 декабря 2023 года. Президент указывал на то, что на фоне успеха выставки её нужно продлить до конца лета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин примет участие в церемонии запуска Года семьи в России. Президент также встретится с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

Позднее в этот же день глава государства подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. В документе таковой названа семья с тремя и более детьми. До этого в России не было единого подхода для определения такого статуса и регионы могли самостоятельно определять его критерии.

Путин 22 ноября 2023 года подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Такое решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей и улучшения демографической ситуации в стране.