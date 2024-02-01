Москва, 1 февраля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 1 февраля приехал на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Глава государства посещает выставку уже в четвёртый раз.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

На территории выставки-форума проходит съезд «Движения первых». 31 января прошло заседание съезда движения, в ходе которого были подведены итоги прошедшего года и приняты решения по развитию организации.

Участие в заседании приняли более 980 человек из всех 89 регионов России. В ходе мероприятия руководители «Движения первых» сообщили, что за 2023 год к организации присоединилось более 4,7 миллиона детей и взрослых, а более 650 тысяч человек зарегистрировались в качестве наставников.

Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи 14 июля 2022 года. В декабре 2022 года состоялся I съезд движения, на котором по результатам голосования оно получило своё название.

Впервые Владимир Путин побывал на выставке-форуме «Россия» 4 декабря 2023 года. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки.

Затем Путин посетил выставку 17 декабря. В ходе этого посещения он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума.

Также глава государства посетил выставку 23 января. Он встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов и принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи в России.

Президент ранее отмечал, что выставка, рассказывающая об успехах и достижениях страны, вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью. Предполагалось, что выставка, начавшая работать 4 ноября, закроется 12 апреля, однако Владимир Путин предложил продлить её работу до конца лета 2024 года.