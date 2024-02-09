Москва, 10 февраля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы России от Республики Крым Михаил Шеремет призвал президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена дать интервью журналисту из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден привык считать себя самым демократическим президентом, а на практике боится общаться с людьми и журналистами без подсказок и перфокарт… Думаю, всем было бы интересно, чтобы президент США ответил в интервью на интересующие вопросы одного из российских журналистов», — сказал Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Депутат Госдумы призвал Джо Байдена последовать примеру президента России Владимира Путина, давшего интервью американскому журналисту и экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. По его словам, интервью Байдена журналисту из России дало бы шанс всему миру понять мотивацию действий Вашингтона на международной арене.

Как передавало ИА Регнум, Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным в 18:00 8 февраля (9 февраля 02:00 мск). Также запись беседы с главой российского государства, в ходе которой Путин ответил почти на 60 вопросов интервьюера, журналист выложил на своём YouTube-канале. Публикацию интервью в социальной сети X на данный момент посмотрели более 150 миллионов пользователей.