Москва, 8 февраля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировая реакция после публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным окажется разнообразной. Об этом представитель Кремля сказал на брифинге 8 февраля.

Алексей Дружинин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«У Кремля нет конкретных ожиданий по реакции на интервью, она будет разнообразной. Главное, чтобы она была», — заявил Песков.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 февраля Карлсон объявил, что проведёт интервью с Путиным и полностью опубликует в открытом доступе. Он заявил, что делает это, так как американские граждане не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

На следующий день Песков подтвердил, что журналист взял интервью у российского лидера.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 7 февраля допустил, что интервью станет для американцев информационной бомбой. По его мнению, запись беседы покажут все американские телеканалы.

Однако координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не видит необходимости в публикации интервью.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американская сторона продолжит придерживаться выбранного курса в вопросе поддержки Украины.