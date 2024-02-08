Вашингтон, 8 февраля, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не видит необходимости публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Я не думаю, что нам нужно ещё одно интервью с Владимиром Путиным», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга 7 февраля.

На вопрос о том, есть ли у американской администрации какие-либо опасения по поводу любой информации, которая может быть озвучена российским лидером в рамках интервью, представитель Белого дома призвал не забегать вперёд в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, в рамках видеоанонса интервью Такер Карлсон заявил, что решился на такой шаг в связи с тем, что американские граждане не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине, и пообещал опубликовать интервью в открытом доступе. 7 февраля журналист сообщил, что интервью с участием президента России будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. На момент публикации на восточном побережье США будет 18:00 (8 февраля).

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне информации о состоявшемся интервью Владимира Путина Такеру Карлсону заявил, что американская сторона продолжит придерживаться выбранного курса в вопросе поддержки Украины.