Вашингтон, 8 февраля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Американское общество столкнётся с информационной бомбой в связи с выходом интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Он пояснил, что эту беседу покажут по всем каналам в Соединённых Штатах. Риттер оценил деятельность Карлсона как журналистику, обнажающую неудобную правду.

По мнению экс-разведчика, в этом и состоит ценность Карлсона. Эксперт также вспомнил о журналисте Джулиане Ассанже, который подвергся преследованию за подобную работу.

Вместе с тем Риттер выразил уверенность в том, что Карлсон без каких-либо проблем вернётся в США и с ним вряд ли что-то произойдёт.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон ранее прибыл в Москву, где он посетил Большой театр и выставку-форум «Россия». 6 февраля журналист объявил, что в ближайшее время возьмёт интервью у Владимира Путина.

Он также пообещал выложить в открытый доступ в Сеть полную версию записи этого разговора. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация не создаёт помех Карлсону взять интервью у российского лидера.

7 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что журналист взял интервью у Владимира Путина. Он уточнил, что глава государства провёл с Такером Карлсоном личную встречу.