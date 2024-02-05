Москва, 5 февраля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян

«С учётом итогов визита президента Российской Федерации в Объединённые Арабские Эмираты 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что лидеры стран обсудили обострение палестино-израильского конфликта и шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Президенты подтвердили, что выступают за скорейшее прекращение боёв в регионе и за возобновление переговоров между конфликтующими сторонами.

Сообщается, что Путин поблагодарил коллегу за помощь при обмене пленными с украинской стороной.

Главы государств также обсудили террористическую атаку ВСУ, в ходе которой сбили российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Президент подчеркнул, что Москва заинтересована в международном расследовании происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, Путин посетил ОАЭ с официальным визитом в декабре 2023 года. В Абу-Даби ему устроили пышный приём. Самолёты окрасили небо в цвета российского флага, также триколоры развесили по пути следования кортежа.