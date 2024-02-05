Москва, 5 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за посреднические действия в вопросе обмена пленными с Украиной. Об этом стало известно 5 февраля.

«При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами», — сообщили в пресс-службе российского лидера.

Главы государств обсудили подробности теракта Киева, когда ВСУ 24 января ударили по российскому самолёту Ил-76 с украинскими пленными и российским экипажем на борту, в результате чего никто не выжил.

«Подчёркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин и Аль Нахайян также рассмотрели возможные шаги по гуманитарной помощи на фоне палестино-израильского конфликта и подтвердили свои принципиальные позиции по скорейшему прекращению огня и возобновлению политического процесса для решения всех проблем. Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в июне 2023 года В июне 2023 года на встрече с Аль Нахайяном на ПМЭФ-2023 Путин поблагодарил его за помощь в вопросе возвращения российских пленных и в решении других вопросов гуманитарного характера.

31 января 2024 года Минобороны России отметило помощь ОАЭ в переговорах по обмену пленными с Украиной. Тогда стало известно, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, а взамен переданы 195 военнопленных ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также выразила признательность властям ОАЭ за посредничество в согласовании и проведении обмена военнопленными между РФ и Украиной.