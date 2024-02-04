Брюссель, 5 февраля, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в своём уже 13-м пакете санкций против России. Об этом рассказали агентству Reuters дипломаты ЕС.

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Как пояснили изданию информаторы, будет предложен на утверждение пакет, который не должен вызвать споров среди государств-членов, поэтому он будет «принят быстро».

Отмечается, что будут сотни списков юридических и физических лиц. При этом дипломаты заверили, что громких названий компаний и имён в санкционном перечне не будет.

Предложение ЕК также расширит список российских фирм, которым компании ЕС не могут продавать «товары двойного назначения».

При этом, по словам собеседников агентства, после принятия 13-го пакета ЕК «быстро предложит 14-й пакет мер», в котором могут быть новые запреты на импорт.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. К ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В очередной пакет санкций вошёл в том числе запрет на импорт российских алмазов. Кроме того, введён запрет на продукцию и технологии двойного назначения — литиевые аккумуляторы и комплектующие для беспилотников. Меры вступили в силу с 1 февраля 2024 года.

13-й пакет санкций предполагается утвердить к годовщине начала СВО.

Вместе с тем на Западе признали, что предыдущие санкционные пакеты не только не убили экономику России, но, напротив, навредили странам ЕС. Во Франции призвали срочно снять антироссийские санкции, чтобы восстановить её экономику. Рост цен на продукты питания там достиг почти 18% за полтора года.

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России наращивает мощности, несмотря на давление Запада, заявил исследователь Мартин Краг.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития.

С каждым новым пакетом антироссийских ограничений санкционная политика Евросоюза, и без того провалившаяся, будет выглядеть всё более несерьёзно, заявил 3 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.