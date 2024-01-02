Париж, 3 января, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что нужно срочно снять антироссийские санкции, чтобы восстановить экономику Франции. Своё мнение он написал в соцсети X.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

В стране произошёл «резкий крах производства», считает политик, признавая, что санкции «убивают взрывом цен на энергоносители».

«Евросоюз, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас», — написал Филиппо.

При этом он призвал власти Франции выйти из состава ЕС и проявить «экономический патриотизм».

Как сообщало ИА Регнум, во Франции рост цен на продовольствие достиг 17,9% за 1,5 года. Больше всего выросли цены на хлеб, мясо и молоко. При этом в продуктовых сетях ссылаются на условия, выдвигаемые производителями, которые требуют продолжить повышение цен.

По словам главы группы супермаркетов E. Leclerc Мишеля-Эдуара Леклера, в ближайшее время стоимость продовольственных товаров в магазинах могут дополнительно поднять ещё на 6-8%.

В декабре 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что ВВП России растёт на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию. Комментируя принятие властями ЕС 12-го пакета антироссийских санкций, Медведев иронически поблагодарил власти Евросоюза, напомнив, что в третьем квартале 2023 года ВВП Германии в годовом выражении сократился на 0,3%, ВВП Франции — на 0,1%, в то время как ВВП России в тот же период вырос на 5,5%.