Берн, 31 января, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Берн присоединился к 12-му пакету санкций Евросоюза против России. Заявление об этом опубликовано на сайте Федерального совета Швейцарии.

(сс) Kecko

«Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года», — сказано в документе.

В очередной пакет рестрикций против РФ вошли запреты на импорт российских алмазов. Однако они не обязывают сообщать о денежных переводах компаний в Швейцарии, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе начали обсуждать очередной, уже 13-й пакет антироссийских санкций. Его планируют принять до 24 февраля.

В России пообещали, что на этот шаг последуют ответные меры.

Вместе с тем, на Западе признали, что предыдущие санкционные пакеты не только не убили экономику России, но напротив, навредили странам ЕС. Во Франции призвали срочно снять антироссийские санкции, чтобы восстановить её экономику. Рост цен на продукты питания там достиг почти 18% за полтора года.