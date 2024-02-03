Брюссель, 3 февраля, 2024, 21:49 — ИА Регнум. С каждым новым пакетом антироссийских ограничений санкционная политика Евросоюза, и без того провалившаяся, будет выглядеть всё более несерьёзно, заявил 3 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По окончании неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе Сийярто сообщил, что страны Евросоюза стремятся принять к годовщине начала российской специальной военной операции, 24 февраля, тринадцатый пакет санкций, но это пакет будет «демонстративным», поскольку уже почти не осталось российских организаций, отраслей и руководителей, не включенных в санкционные списки.

«Это стремление делает санкционную политику, и так уже потерпевшую крах, ещё более несерьёзной, потому что они явно хотят собрать демонстрационный пакет. Я думаю, для них пришло время увидеть, что санкционная политика полностью провалилась, и не надо выставлять ЕС в несерьёзном свете», — сказал Сийярто журналистам в видеообращении, опубликованном на его страницах в социальных сетях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. К ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В очередной пакет санкций вошёл, в том числе, запрет на импорт российских алмазов. Кроме того, введён запрет на продукцию и технологии двойного назначения — литиевых аккумуляторов и комплектующих для беспилотников. Меры вступили в силу с 1 февраля 2024 года.

13-й пакет санкций предполагается утвердить к годовщине начала СВО. В него могут быть включены способы «подавления» возможностей России обходить ограничения, как через третьи страны, так и через компании внутри Евросоюза, сообщали ранее западные СМИ.

Одной из главных задач России в 2024 году будет избавление от какой-либо зависимости от стран Запада, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Владимир Путин в свою очередь отмечал: Запад рассчитывал на то, что Россия не сможет избавиться от зависимости от его технологий, но РФ довольно быстро слезает с этой «технологической иглы». Избавление России от зависимости от Запада не просто возможно, а продвигается довольно быстрыми темпами, подчеркнул глава государства.