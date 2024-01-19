Брюссель, 19 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В Евросоюзе начались обсуждения нового 13-го пакета антироссийских санкций, который планируется принять к 24 февраля этого года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Потенциальные меры могут включать в себя расширение санкционных списков, дополнительные торговые ограничения и подавление возможностей России обходить санкции ЕС как через третьи страны, так и через компании внутри содружества», — пишут авторы публикации, ссылаясь на источники.

По данным агентства, потенциальные санкции обсуждались на встрече послов блока 17 января.

«Достичь соглашения по 13-му пакету санкций к следующему месяцу будет непросто, поскольку последний (12-й пакет санкций) потребовал нескольких недель переговоров», — подчёркивается в материале.

Кроме того, в содружестве продолжаются дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны-члены ЕС хотят использовать в качестве способа обновления механизма в рамках Европейского фонда мира, отмечается в статье.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря прошлого года Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу алмазов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Кроме того, были ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций включает в себя и обеспечение ограничения цен на нефть, и дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока и трубки из фольги.

Также Евросоюз включил в чёрный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Руководство России неоднократно заявляло, что антироссийские санкции вредят, прежде всего, самим западным странам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Лавров добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение. В этой связи Лавров обратил внимание на то, что последствием этого стремления стало появление концепции по типу пресловутого порядка, основанного на делении всех государств на демократии и автократии.

Убытки Евросоюза от антироссийских санкций составили по разным оценкам почти $1,5 трлн.