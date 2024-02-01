Москва, 1 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и его команда сделали американцев соучастниками кровавой трагедии. Об этом 1 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

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Так она прокомментировала данные Следственного комитета о том, что самолёт Ил-76 был сбит в Белгородской области ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

«Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии», — написала Захарова.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 1 февраля в Следственном комитете заявили, что, судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76 в Белгородской области, ВСУ использовали для удара зенитную управляемую ракету MIM-104А комплекса Patriot. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

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Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи с применением ВСУ комплекса Patriot при атаке на самолёт Ил-76 в Белгородской области. Депутаты призвали членов Конгресса осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей теракта.

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Он отметил, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально.

Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин, отметив, что пока желающих провести такое расследование среди профильных международных организаций не нашлось.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что Россия сомневается в заинтересованности Запада провести международное расследование крушения российского Ил-76.