Москва, 31 января, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем Украина сбила Ил-76 с украинскими пленными. Об этом Путин заявил на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве 31 января.

AP/TASS

На вопрос, зачем Вооружённые силы Украины сбили Ил-76 Путин ответил, что «не знает и не понимает».

«Вот, можно ещё представить себе, зачем они обстреливают мирные города — отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирными целям на территории самой Украины. Мы-то что делаем? — мы высокоточным оружием поражаем объекты инфраструктуры, военной прежде всего, и военной промышленности, а они хотят спровоцировать нас на ответные действия», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Выжить не удалось никому.

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Крушение Ил-76 в Белгородской области произошло в результате попадания поражающих элементов украинской ракеты. Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбила западная ракета ПВО.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.