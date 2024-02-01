Белгород, 1 февраля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76 в Белгородской области, ВСУ использовали для удара зенитную управляемую ракету MIM-104А комплекса Patriot, заявили 1 февраля в Следственном комитете.

Кадр из видео

В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки самолёта были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке, рассказали в СК.

На смывах с объектов были обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, отметили в ведомстве.

«По заключению проведённых в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса «Patriot» США, разработанной корпорациями «Raytheon» и «Hughes» и произведённой в «Raytheon», — сказано в заявлении Следственного комитета.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается.

В МИД России назвали атаку ВСУ на Ил-76 осознанной и преднамеренной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта, добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Он отметил, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально.

Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин, отметив, что пока желающих провести такое расследование среди профильных международных организаций не нашлось.