Москва, 29 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. У кандидата в президенты РФ Владимира Путина была возможность баллотироваться на предстоящих выборах от партии, но для него было важно увидеть поддержку всех граждан России, вне зависимости от политических взглядов. Об этом заявил сопредседатель штаба Путина Владимир Машков на заседании Центризбиркома 29 января.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идёт как самовыдвиженец. У него была возможность баллотироваться от партии, но для Владимира Владимировича принципиально важно видеть поддержку россиян, вне зависимости от того, какие политические предпочтения есть у граждан. И то, что было собрано в десять раз больше подписей, чем нужно по законодательству, говорит о многом», — сказал Машков.

Сопредседатель штаба отметил, что во время сбора подписей в поддержку кандидатуры Путина можно было наблюдать единение всех граждан.

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Как передавало ИА Регнум, 29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства.

В этот же день в качестве доверенных лиц Путина ЦИК зарегистрировал ещё 198 человек. Всего их число составило 544 человека. В первую часть списка вошли 346 человек, в том числе член СПЧ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, дирижёр Юрий Башмет, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и другие.

До этого, 22 января, избирательный штаб сдал в ЦИК подписи в поддержку самовыдвижения Путина в качестве кандидата. После проверки соответствующий протокол был отправлен в его избирательный штаб.

В штабе Путина 17 января объявили, что по России собрали более 2,5 млн подписей.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который проводился 21 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет, большинство россиян (78%) положительно оценили работу президента Путина, 77% выразили доверие главе государства.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.