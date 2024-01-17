Москва, 17 января, 2024, 15:22 — ИА Регнум. В поддержку самовыдвижения кандидата на пост президента России Владимира Путина по всей стране уже собрано более 2,5 млн подписей, и подписи продолжают поступать, сообщили 17 января в избирательном штабе действующего главы государства.

Павел Бедняков/РИА Новости

«По всей стране собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов», — сказано в сообщении штаба.

Как передавало ИА Регнум ранее, 6 января в избирательном штабе Путина сообщили о начале проверки подписей, собранных в поддержку его самовыдвижения в 45 регионах страны. Также ожидалось поступление документов ещё из 25 регионов России.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении вновь баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря в разговоре со спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. Президент отметил, что в разное время у него были «разные мысли» по этому поводу, но в итоге он принял решение идти на выборы.

18 декабря Путин первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец. Первое мероприятие в рамках предвыборной кампании президент проведёт на текущей неделе, 15–21 января, сообщили ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».