Москва, 28 декабря, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Доверенными лицами президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году стали 346 человек, сообщили 28 декабря в Центризбиркоме.

Секретарь ЦИК Наталья Бударина на заседании комиссии заявила, что 20 декабря зарегистрировали группу избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента России Владимира Путина. После этого, 26 декабря в ЦИК поступили документы для регистрации его доверенных лиц.

В частности, известно, что в список доверенных лиц вошли Башмет, Безруков, Бутман, Винер, Гагарина, Барановская, Долина, Вяльбе.

Выборы президента России пройдут в три дня с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится в период с 25 февраля по 14 марта. Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С такой просьбой к российскому лидеру обратился спикер парламента ДНР Артём Жога.

Певец Ярослав Дронов(SHAMAN), рассказал 25 декабря, что стал доверенным лицом Путина.

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