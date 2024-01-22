Москва, 22 января, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку для регистрации на президентских выборах.

РИА Новости/Павел Бедняков

Центризбирком получил 95 коробок с подписными листами.

Подавать документы в ЦИК, необходимые для регистрации действующего главы государства на выборах, пришли сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко.

Как передавало ИА Регнум, голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование пройдёт в период с 25 февраля по 14 марта. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря. Сообщалось, что в поддержку действующего главы государства отдали подписи 2,5 млн граждан страны. При этом для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей.