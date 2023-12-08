Москва, 8 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Об этом сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина на заседании комиссии.

Евгений Биятов/РИА Новости Участники заседания ЦИК РФ, посвященного старту президентской кампании

«Досрочное голосование на территории Российской Федерации будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта, основное голосование — дата нам уже понятна, известна —15,16,17 марта», — отметила она, добавив, что после завершения голосования начнётся подсчёт голосов избирателей, он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва, до установления его итогов.

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