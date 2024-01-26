Москва, 26 января, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Большинство россиян (78%) положительно оценили работу президента Владимира Путина, 77% выразили доверие главе государства. Об этом стало известно из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые опубликовали на сайте организации.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Восемь из десяти респондентов (78%) хорошо оценили работу Путина на посту президента России, 9% высказали отрицательное отношение.

Доверие российскому лидеру выразили 77% опрошенных, 12% россиян ответили, что скорее не доверяют главе государства.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 21 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Опрос провели в 104 городских и сельских населенных пунктах 53 регионов.

Опрос проводили с помощью интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышала 3,6%.

Как передавало ИА Регнум, опрос, проведённый Фондом «Общественное мнение» 12–14 января, показал, что Путину доверяют 79% россиян, его деятельность положительно оценил 81% респондентов.

19 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что стабильный показатель уровня доверия к президенту России Владимиру Путину говорит о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства, несмотря на многие вызовы, с которыми сталкивается Россия.

По его словам, развитие России удаётся обеспечивать зачастую благодаря круглосуточной работе.