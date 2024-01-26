Москва, 26 января, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Центризбирком России проверил подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах и отправил протокол проверки в его избирательный штаб. Об этом стало известно 26 января.

«Мы обязаны были завершить проверку подписей в полном объёме по той выборке, которую сделали в соответствии с законодательством и нормативными актами. Проверялось 60 тыс. подписей, выбранных случайно», — сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Помимо этого качество сданных Путиным подписей позволяет рассмотреть вопрос о его регистрации кандидатом в президенты, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента пройдут в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В 2024 году в выборах впервые примут участие жители ЛДНР и Запорожской и Херсонской областей.

В конце декабря стало известно о регистрации доверенных лиц Путина. В список вошли главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, врачи Леонид Бокерия и Леонид Рошаль, режиссёр Никита Михалков и многие другие. Общее число составляет до 600 человек. 13 января удостоверения доверенных лиц получили народный артист СССР дирижёр Юрий Башмет, певец Ярослав Дронов (Shaman), президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, певица Лариса Долина и ещё 13 человек.

17 января Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве и поблагодарил за работу его сотрудников, особенно отметив волонтёров из новых регионов страны. Тогда же он сообщил, что проведёт встречу со своими доверенными лицами и добавил, что это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые интересуют общество.