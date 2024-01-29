Москва, 29 января, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства.

Известия/Кристина Кормилицына Владимир Путин

«Принято единогласно», — объявила решение комиссии председатель ЦИК Элла Памфилова.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина отметила, что из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина недействительными признано 0,15% при возможных 5% брака.

Как передавало ИА Регнум, голосование на выборах президента пройдёт три дня и завершится 17 марта. Избирательный штаб кандидата Путина 22 января сдал в ЦИК подписи в поддержку для регистрации на президентских выборах. Центризбирком России 26 января проверил подписи в поддержку самовыдвижения Путина и отправил протокол проверки в его избирательный штаб.

В штабе Путина 17 января объявили, что по России собрали более 2,5 млн подписей. Сопредседатель штаба Путина Владимир Машков заявил, что в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который проводился 21 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет, большинство россиян (78%) положительно оценили работу президента Путина, 77% выразили доверие главе государства.