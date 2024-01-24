Берлин, 24 января, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Германия рассчитывает, что ей не придётся помогать Украине в одиночку, заявил 23 января министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Со ссылкой на слова чиновника, сказанные на мероприятии Восточного комитета германской экономики, немецкое издание Die Zeit также проинформировало, что Линднер призвал остальных членов ЕС усилить поддержку Киева.

AP/TASS

Также отмечается, что чиновник предупредил о возможной перегрузке финансов и посетовал: «Не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше».

В том, что как раз Германия будет помогать Украине больше, чем другие, уверен сенатор Алексей Пушков.

«Поддержка Украины со стороны большей части стран Запада будет неуклонно сокращаться. Потому что дорого, неэффективно, неоправданно», — написал сенатор в Telegram-канале 24 января.

Напомнив, что Венгрия давно отказалась от такой помощи и что за ней последовали Словакия и Польша, Пушков подчеркнул, что тенденция сокращения помощи Украине будет усиливаться.

«Увещевания главы минфина ФРГ здесь не помогут», — считает политик.

По объёмам поддержки Украины Вашингтон занимал первое место, а Германия — второе. С февраля 2022 года Берлин оказал Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь на сумму 27 млрд евро.

В ходе заседания Совета ЕС в Брюсселе 22 января Берлин потребовал от Парижа увеличения поддержки Киева, возникли разногласия, информировало немецкое издание Süddeutsche Zeitung. По мнению авторов публикации, главными причинами напряжённости стали как провал летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины, так и отказ ряда представителей Республиканской партии в Конгрессе США одобрить дальнейшую помощь Киеву. В Süddeutsche Zeitung напомнили, что США до сих пор оставались крупнейшим поставщиком оружия для Украины.

О том, что Германия в 2024 году выделит Украине пакет на 7 млрд евро, заявили 16 января в германском правительстве после того, как канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с Джо Байденом. В сообщении уточняется, что Украина получит не сами деньги, а «различные товары военного назначения» на эту сумму. Однако когда именно эта помощь будет выделена, в Берлине умолчали.

Также на встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая прошла 23 января, глава министерства обороны Германии Борис Писториус пообещал киевским властям шесть устаревших вертолетов Sea King.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне поддержки Украины в Германии и некоторых странах Евросоюза с конца 2023 года не прекращаются забастовки и многотысячные митинги. Так, французские фермеры 23 января завалили навозом и покрышками, а также залили кровью со скотобойни ворота префектуры Ажен. Демонстранты протестуют против повышения налогов на топливо и конкуренции со стороны дешёвого импорта. Как заявил представитель сельскохозяйственного профсоюза FNSEA, акция будет проходить «столько, сколько требуется». А в Париже заговорили о новом бунте «жёлтых жилетов».

Профсоюз немецких машинистов (GDL) с 23 по 29 января проводит общенациональную забастовку сотрудников железнодорожного транспорта Германии. Акция стартовала после безрезультатных переговоров между GDL и железнодорожной компанией Deutsche Bahn в ноябре 2023 года. Профсоюз требовал повысить зарплаты на 555 евро в месяц. Кроме того, организация призывала ввести выплаты, компенсирующие инфляцию, и перевести сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую.

В начале января против запланированного сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо в Германии бастовали сельские предприниматели. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер был освистан митингующими при попытке пояснить, почему сокращение субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо правительство отменять не будет. По его словам, деньги сейчас нужнее для школ и дорожной сети, а также для предоставления энергетических субсидий промышленным предприятиям.