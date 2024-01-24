Берлин, 24 января, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Германия и её экономика неспособны в одиночку обеспечивать финансовую и военную поддержку Украины, заявил глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии Восточного комитета германской экономики.

Heinrich-Böll-Stiftung Кристиан Линднер

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», — приводит слова Линднера немецкое издание Die Zeit 23 января.

Линднер подчеркнул, что Германия рискует оказаться в ситуации экономического перенапряжения, если Берлину придётся в одиночку нести «финансовое бремя украинского конфликта». Глава ведомства призвал всех членов Европейского союза разделить эти обязательства и усилить поддержку Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что между Германией и Францией в ходе заседания Совета ЕС в Брюсселе 22 января возникли разногласия из-за помощи Украине, поскольку Берлин выразил недовольство недостаточными усилиями Парижа в этом вопросе. Канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший вдвое увеличить военную помощь Киеву — до 8 миллиардов евро в 2024 года, призвал другие страны Евросоюза, в частности Францию, Италию и Испанию, также нарастить поставки вооружения.