Берлин, 15 января, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Тысячи демонстрантов, протестующих в Берлине против отмены субсидий для фермеров, освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера во время его попытки выступить перед ними, пишет 15 января немецкий журнал Spiegel.

Кадр из видео

Как только Линднер подошёл к микрофону и попытался произнести первые слова, демонстранты начали греметь колокольчиками и скандировать «проваливай», «лжец» и «лицемер». В ситуацию был вынужден вмешаться президент Союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который попросил демонстрантов проявить уважение к министру и призвал их вести себя тише.

Как только министр упомянул конфликт на Украине, добавляет Berliner Zeitung, толпа начала шуметь ещё громче, в связи с чем политик был вынужден повторить свою речь дважды. В обращении он выразил большое сочувствие фермерам, при этом отметил, что сокращение субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо правительство отменять не будет.

«Я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета», — сказал он.

Чиновник также добавил, что деньги сейчас нужнее для школ и дорожной сети, а также для предоставления энергетических субсидий промышленным предприятиям.

Как передавало ИА Регнум, 8 января немецкие фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных автотрассах в Германии в знак протеста против запланированного властями страны сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо. Акции протеста проходят почти во всех федеральных землях ФРГ.

Правительство Германии вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Некоторые статьи экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизельное топливо и налоговых льгот. По подсчётам министерства финансов страны, мера помогла бы сэкономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.

Масштабные протесты прошли 18 декабря у Бранденбургских ворот в Берлине. После акций, состоявшихся 4 января, в правительстве Германии заявили, что льготы для фермеров будут отменяться не сразу, а постепенно, и не в полном объёме.