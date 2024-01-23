Берлин, 24 января, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Общенациональная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта Германии пройдёт с 23 по 29 января, её ранее объявил профсоюз немецких машинистов (GDL).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Она стартовала в 18:00 по местному времени (20:00 мск). Первыми участниками акции стали сотрудники грузового перевозчика DB Cargo. Немецкие СМИ называют забастовку рекордной по продолжительности. Она займёт шесть суток.

Решение о проведении акции приняли после того, как в ноябре безрезультатно завершились переговоры между GDL и железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Профсоюз требовал повысить зарплаты на 555 евро в месяц.

Кроме того, организация призывала ввести выплаты, компенсирующие инфляцию, и перевести сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую. В Deutsche Bahn согласились выдать лишь единоразовую премию и повысить зарплаты на 11% на 32 месяца.

В компании предупредили, что забастовка вызовет массовые перебои в железнодорожном сообщении на дальних, региональных и пригородных маршрутах в ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января стало известно, что немецкие фермеры возобновили акции протесты против отмены льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо и заблокировали участки нескольких федеральных трасс в Германии.

18 января в Варшаве началась забастовка машинистов пригородных электропоездов. Протестующие потребовали повысить их заработную плату на 800 злотых (около $200).