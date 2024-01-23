Брюссель, 23 января, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Между Францией и Германией в ходе заседания Совета ЕС в Брюсселе 22 января возникли разногласия из-за помощи Украине, поскольку Берлин требует от Парижа увеличения поддержки Киева, сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Авторы материала отметили, что встречи министров иностранных дел стран — членов Евросоюза с момента начала специальной военной операции России на Украине всегда были кризисными, однако прошедшие 22 января переговоры оказались более напряжёнными, чем обычно.

По мнению авторов, главными причинами напряжённости стали как провал летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины, так и отказ ряда представителей Республиканской партии в Конгрессе США одобрить дальнейшую помощь Киеву. В Süddeutsche Zeitung напомнили, что США до сих пор оставались крупнейшим поставщиком оружия для Украины.

В связи с мрачным положением Киева и тем, что Украина может столкнуться с серьёзными проблемами уже в этом году, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал вдвое увеличить военную помощь Украине, до 8 миллиардов евро в 2024 году, и призвал другие страны ЕС нарастить поставки вооружения. В первую очередь его слова были обращены к Франции, Испании и Италии, что и привело к разногласиям.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на упрёки со стороны Германии отреагировал «желчно», а данные Кильского института мировой экономики, посчитавшего, что Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Великобритания, Германия и Польша, назвал необъективными, заявив, что там «всё смешали в кучу».

Как ранее передавало ИА Регнум, глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что Варшава с учётом военной и финансовой поддержки является рекордсменом по объёмам выделенной Украине помощи в пересчёте на проценты от ВВП. При этом он подчеркнул, что Польша выступает за то, чтобы большая часть помощи Киеву поступала через Европейский фонд мира, который де-факто является оборонным бюджетом Евросоюза.