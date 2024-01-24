Берлин, 24 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус пообещал киевским властям шесть многоцелевых вертолетов Sea King на встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая прошла 23 января, сообщило минобороны ФРГ в соцсети X (бывший Twitter).

Lars Penning/dpa/Global Look Press

«Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных», — привело министерство обороны Германии слова Писториуса.

Однако дату начала поставок Sea King на Украину не сообщили.

Согласно данным сайта минобороны ФРГ, с 2020 года Sea King выводят из эксплуатации. Вертолеты заменят на модель NH-90 NTH Sea Lion.

О том, что транспортные вертолёты Sea King устарели и Германия передаёт Украине «хлам», написал в соцсети Х военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. По словам эксперта, для обеспечения одного часа полёта Sea King требуется 120 часов технического обслуживания. Более того, он выразил мнение, что использование этих вертолётов может быть опасно для жизни украинских военных.

С февраля 2022 года Германия оказала гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине на 27 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов Германии Кристиан Линднер 26 декабря 2023 года не нашёл оснований для увеличения объёмов помощи Украине. Он подчеркнул, что Германия занимает второе место по количеству переданной Украине помощи. В этой связи министр призвал тщательнее распределять нагрузку между странами, поддерживающими киевский режим.

Спикер украинского минобороны Илларион Павлюк 24 января сообщил, что западные страны пообещали Киеву в 2024 году поставить оружие, которого «ещё нет».

Глава МИД России Сергей Лавров 22 января заявил, что на Западе знают о торговле переданным оружием на чёрном рынке. Он также отметил, что ВСУ из этого оружия убивают мирное население.

По данным Кильского института мировой экономики (IfW), объём помощи киевскому режиму с августа по октябрь 2023 года уменьшился почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, Вашингтон приостановил выделение помощи Киеву из-за провала контрнаступления ВСУ, а ЕС перевёл Украине последний транш из пакета помощи, выделенного на 2023 год.