Париж, 7 апреля, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Французы не просили вводить антироссийские санкции, заявил 7 апреля основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости.

Travail personnel «Жёлтые жилеты»

«Что касается санкций — эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако всё было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали», — сказал Валет.

Как считает французский активист, президент Франции Эммануэль Макрон по приказу Европейского союза полностью поставил себя в оппозицию к президенту России Владимиру Путину, а западные страны сами спровоцировали Москву в ситуации с НАТО.

Валет подчеркнул, что Россия может перекрыть поставки нефти и газа в Европу, и тогда Франция вынуждена будет покупать энергоресурсы у США и других стран. Это обойдётся Франции гораздо дороже и поставит страну в сложную ситуацию.

«Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — отметил Валет.

Как ранее сообщалось, французский политик и экс-европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Франция не должна идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Евросоюза, в связи с этим гражданам страны нужно выйти на улицы и выразить свой протест.