Москва, 14 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Ответственность за гибель американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме лежит на Белом доме. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кадр из видео Гонсало Лира

Дипломат подчеркнула, что американские власти не могли не знать о ситуации.

Захарова добавила, что режим Владимира Зеленского понесёт ответственность за свою неонацистскую сущность, глобально за всё.

«А вот за этот конкретный случай, конечно, должны нести ответственность не на Банковой, они своё получат, и это им впишется тоже, ― но глобально, кто несет ответственность, ― это Белый дом», ― сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявила, что в Белом доме, в Госдепартаменте, Конгрессе США не могли не знать о ситуации с американским гражданином и журналистом, потому что ведущие американские общественные деятели неделями привлекали внимание к этому случаю. Однако реакции со стороны США не последовало. Добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержали «блогера с двойным гражданством» Гонсало Лиру в мае 2023 года в Харьковской области за якобы одобрение действий российских войск на Украине.

После заявления телеведущего Такера Карлсона о том, что Лира с июля 2023 года подвергается пыткам в украинской тюрьме с одобрения американских властей, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест и содержание журналиста Лиры под стражей.

12 января Карлсон на своей странице в соцсети сообщил, что гражданин Чили и США журналист Лира (полное имя Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес) погиб в украинской тюрьме. Эту информацию подтвердил Госдепартамент США. Дополнительную информацию во внешнеполитическом ведомства предоставить отказались, указав на необходимость уважать интересы семьи погибшего.

В постоянном представительстве России при ООН заявили, что смерть американского журналиста в украинской тюрьме является отвратительным преступлением, ответственность за которое несёт киевский режим.

При этом сын экс-президента США Дональд Трамп — младший выдвинул в адрес Зеленского обвинение в убийстве Лиры.