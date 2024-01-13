Нью-Йорк, США, 13 января, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме является отвратительным преступлением, ответственность за которое несёт киевский режим. Об этом заявляет 13 января постоянное представительство России при ООН в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Российские дипломаты выразили глубокое возмущение информацией о гибели Гонсало Лиры в украинской тюрьме, где, по имеющейся информации, он подвергался пыткам.

«Убеждены, что за этим преступлением стоит киевский режим, который пытается не только уничтожить тех, кто не согласен с его преступной логикой, но и не жалеет сотни тысяч своих граждан, топя страну в крови», — указано в сообщении российской миссии в ООН.

Также отмечается, что информация о том, что США не приложили усилий для освобождения американского гражданина, не вызвала удивления в Москве.

«Более того, уверены, что эти «поборники свободы слова с двойной моралью» постараются замолчать гибель журналиста», — сказано в комментарии.

Россия принесла глубочайшие соболезнования отцу Гонсало Лиры, погибшего за то, что без страха отстаивал правду и свои убеждения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдепартамент США подтвердил информацию о гибели американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Американское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семье Лиры.

О смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры рассказал американский телеведущий Такер Карлсон. Лира был известен критикой правительства главы Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена. Карлсон указал, что Служба безопасности Украины (СБУ) удерживала Лиру и подвергала его пыткам при попустительстве американских властей, несмотря на то, что журналист являлся гражданином США.