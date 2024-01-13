Вашингтон, 13 января, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры выдвинул в адрес главы Украины Владимира Зеленского сын экс-президента США Дональд Трамп — младший. Об этом сын политика написал 12 января в социальной сети Х.

Gage Skidmore Дональд Трамп — младший

«То есть мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???» — так отреагировал Трамп-младший на новость о гибели Лиры в украинской тюрьме.

Кроме того, Трамп-младший указал, что он мог бы подождать, пока американские СМИ выразят своё возмущение этим инцидентом, но заранее уверен, что такой реакции не последует.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в представительстве России при ООН назвали смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме отвратительным преступлением, ответственность за которое несёт киевский режим.

Как отметили российские дипломаты, в Москве не удивлены тем, что США не приложили усилий для освобождения американского гражданина, и даже уверены в том, что в Вашингтоне постараются замолчать гибель журналиста.

О смерти американского журналиста Гонсало Лиры в украинских застенках рассказал телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца Лиры. Карлсон подчеркнул, что гражданин США содержался под стражей за критику правительств Зеленского и Джозефа Байдена.

В СБУ указали, что задержали «блогера с двойным гражданством» в мае 2023 года в Харьковской области за якобы поддержку российской спецоперации на Украине и распространение в соцсетях «пророссийских тезисов».