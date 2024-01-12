Вашингтон, 12 января, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Гражданин Чили и США, журналист Гонсало Лира (полное имя Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес), известный критикой правительства главы Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена, погиб в украинской тюрьме. Об этом 12 января сообщил американский телеведущий Такер Карлсон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Гонсало Лира-старший рассказал, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, в которой он находился из-за критики правительств Зеленского и Байдена», — написал Карлсон.

По словам Карлсона, отец Лиры ещё несколько недель назад в разговоре с ним выражал опасения, что его сына могут убить в украинской тюрьме. Карлсон отметил, что несмотря на то, что Лира является гражданином США, американские власти явно поддерживали удержание и пытки журналиста в украинской тюрьме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обратился к главе Украины Зеленскому с требованием объяснить арест и содержание журналиста Гонсало Лиры под стражей. Таким образом Маск отреагировал на заявление телеведущего Карлсона о том, что Лира с июля 2023 года подвергается пыткам в украинской тюрьме с одобрения американских властей.

В ответ на обращение Маска в Службе безопасности Украины (СБУ) указали, что задержали «блогера с двойным гражданством» в мае 2023 года в Харьковской области за якобы одобрение действий российских войск на Украине.

Кроме того, по уверениям СБУ, журналист изначально был помещён под домашний арест, но якобы попытался «сбежать от правосудия» через пункт пропуска на границе с Венгрией, где и был задержан и помещён в СИЗО города Харькова.

В России после задержания журналиста Лиры в мае 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась с призывом к мировому журналистскому сообществу выступить с требованием о его освобождении.